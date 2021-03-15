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Gündem
Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli)- (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Araçta 480 litre etil alkol ele geçti

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Araçta 480 litre etil alkol ele geçti

KOCAELİ'de jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta 480 litre kaçak etil alkol ve 521 aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen hafta Kartepe ilçesi D-100 karayolu Uzuntarla Mahallesi geçişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 480 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan toplam 521 aroma kiti ele geçirildi. Sürücü L.B gözaltına alındı.

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