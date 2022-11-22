Araçlarının bagajındaki çuvaldan 2 kedi çıktı! İşte verilen ceza...

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Şişli'de ilerleyen motosiklet sürücüsü Yunus Emre Kaya, park edilmiş, bagajı açık hafif ticari aracın içerisinde bulunan, ağzı bağlı çuvaldan kedi sesleri geldiğini fark etti.

Motosikletinden inerek duruma müdahale eden Kaya, çuvalların ağzını açıp 1'i yavru 2 kediyi kurtardı. Sürücü aracın şirket aracı olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

Motosikletli Yunus Emre Kaya o sırada cep telefonuyla da kayıt aldı ve çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Görüntülerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Yapılan incelemede aracı kullandığı tespit edilen V.Ü. gözaltına alındı. V.Ü., polise aracın kendisine ait olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis araç sahipleri K.K. ve G.U.'yu da gözaltına aldı.

2 şüpheli polise verdiği ifadede kedileri Çatalca Dahyenice Mahallesi'ndeki çiftlikten alarak araca koyduklarını ve çuvalları araçta unuttuklarını söyledi. Polis, olayla ilgili gözaltına alınan V.Ü.'yü ifadesinin ardından serbest bırakırken K.K. ve G.U.'ya ise '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında toplam 8 bin 92 lira para cezası kesti.