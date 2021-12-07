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Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti! Kan donduran olayda korkunç gerçek

#Murat Avcı#Dilek Kuşcu#Araba
Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti Kan donduran olayda korkunç gerçek

Denizli'de evli ve 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi sevgilisi Murat Avcı’yı (41) ciple ezerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla sevgilisi Dilek Kuşcu (34) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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Olay, 14 Ekim'de, saat 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi. İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüş yaparak gelen Kuşcu, kullandığı cipin ön sağ tekeriyle yerde yatan Murat Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra arka sağ tekerini de vücudunun üzerinde duracak şekilde park ederek ölümüne neden oldu. Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.66 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Dilek Kuşcu'nun Murat Avcı'nın üzerinden geçtiği anların bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği de ortaya çıktı.

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ÜZERİNE PARK EDEREK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Polisteki ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını iddia eden Kuşçu, Avcı'nın araçtan indiğini ve aracın altına nasıl girdiğini bilmediğini ileri sürdü. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Kuşçu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. Kuşçu'nun çelişkili ifadeleri, alkol raporu, kamera görüntüleri, el koyma tutanakları, tanık beyanları, otopsi ve olay yeri inceleme raporu ile 112 hattına yapılan ihbarların değerlendirildiği iddianamede, Kuşçu'nun Murat Avcı'nın inmesini beklemeden aracı hızla hareket ettirip, yere düşmesine neden olduğu belirtildi. Ayrıca, Kuşçu'nun sokakta 'U' dönüşü yaptıktan sonra, yerde yatar vaziyette el ve ayaklarını hareket ettirerek yaşam belirtisi gösteren Avcı'nın pozisyonunu belirleyerek, ilk olarak cipin sağ ön tekeriyle üzerinden geçtiği, devamında aracın sağ arka tekerini de üzerine park edip, ezerek ölümüne neden olduğuna iddianamede yer verildi.

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ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKATİ ÇEKTİ

İddianamede, savunmasında genel olarak alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığına vurgu yapan Dilek Kuşçu'nun çelişkili ifadelerine de dikkat çekilerek, "Kuşcu, Avcı'yı araç ile sürükleyerek düşürdükten sonra dar sokakta, kendi kullandığı SUV olarak tabir edilen araba ve başka araçlara zarar vermeden 'U' dönüşü yaparak geri gelmesinden sonraki olayı hatırlamadığını söylemektedir. Ancak kamera görüntüleri ile beyanı uyuşmayacak şekildedir. 'Murat'ın tekerin altında olduğunu araçtan indiğimde gördüm' ifadesi de 'Aracının tekerinin Murat'ın üzerinde olduğunu anlamadım' beyanı ile çelişmektedir. Ayrıca görüntülerde, Kuşcu'nun tekeri yerdeki Avcı'yı ezecek şekilde bırakmak için çok kez frene bastığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle de 'olayı hatırlamıyorum" beyanına itibar edilmemektedir" denildi.

Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti Kan donduran olayda korkunç gerçek


'ALKOL DÜZEYİ OLAYI HATIRLAMAYACAK KADAR YÜKSEK DEĞİL'

İddianamede, Kuşcu'nun olay gecesi saat 04.26'da yapılan alkol ölçümünde 2.46 promil alkollü olduğu, Avcı'nın ölüm olayının ise saat 03.26'da gerçekleştiği belirtildi. Bilimsel çalışmalarda alkole toleransın kişiden kişiye değişebileceği, pek çok nedene bağlı olarak vücuttaki alkol oranının azalma hızının değişebileceği kaydedildi. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nın araştırmalarında adli vakalarda kan alkol düzeyinin bir saatte 0.15 promil azaldığının kabul edildiği de vurgulandı. Çelişkili ifadeler ve olay sırasında araç sürme becerisi dikkate alındığında, olayda söz konusu alkol miktarının yaşanan olayların hatırlanmasını engelleyecek şekilde yüksek miktar içermediği kanaatine varıldığı ifade edildi. Ayrıca Kuşcu'nun Avcı'yı ezdikten sonra cipten inip tekerin altından çekerek çıkarmaya çalıştığı, çıkaramayınca araçta oturup beklediği ve sokaktan geçen kişiyi görünce araçtan indiği belirtildi. Kuşcu'nun ceset başında 4 dakika bekledikten sonra polisin geldiği de ifade edildi.

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#Murat Avcı#Dilek Kuşcu#Araba

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