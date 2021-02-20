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Adem VAROL - Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 20.02.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Aracın önünü kesip, 2 milyon TL'yi çaldılar! Eş zaman operasyon

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Aracın önünü kesip, 2 milyon TL'yi çaldılar! Eş zaman operasyon
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Bağcılar'da otomobil sürücüsünün önünü keserek 2 milyon lira parayı gasbeden şüpheliler yakalandı. 8 şüpheli cezaevine gönderilirken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 5 Şubat'ta Bağcılar'da yaşandı. Market çalışanı olduğu öğrenilen kişi, zincir marketlerden topladığı 2 milyon lirayı otomobiline koydu. Kendisini takip eden şüpheliler, ilk olarak otomobil park halindeyken lastiklerinin havasını indirdi.  Market çalışanı Edirne'ye gitmek için yola çıktı. Şüpheliler, otomobilin önünü kesti. Araçlarından inen şüpheliler, tabanca ile otomobilin lastiklerine ateş etti, sonra aracın camlarını kıran şüpheliler arka kısımda bulunan 2 milyon lirayı alarak kaçtı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Market çalışanının şikayeti üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, farklı adreslere 14 Şubat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 12 şüpheli yakalandı. 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aracın önünü kesip, 2 milyon TLyi çaldılar Eş zaman operasyon



Öte yandan şüphelilerin olay öncesinde otomobilin lastiğinin havasını indirdiği anlar ile motosiklet ve otomobil ile mağduru takip ettiği anlar kameralara yansıdı. 

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