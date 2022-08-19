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Aracın bagaj kapağında bulunmuştu! Annesi her yerde aranıyor

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#Bebek#Bagaj#Torba
Aracın bagaj kapağında bulunmuştu Annesi her yerde aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 13:44

Konya'da park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerinde, bez torba içinde bulunan yeni doğmuş kız bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor. Bebeğin, aranan annesi bulunamazsa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verileceği belirtildi.

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Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen alınan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermi geçirdiği belirlenen bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

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KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Bebeğin hastanedeki tedavisi sürerken, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de annesini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bebeğin ise bir süre hastanede tedavi altında tutulacağı, annesi bulunamadığı takdirde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verileceği öğrenildi.

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Aracın bagaj kapağında bulunmuştu Annesi her yerde aranıyor

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#Bebek#Bagaj#Torba

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