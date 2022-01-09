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Aracı yandı, gözyaşlarına boğuldu

#İstanbul#Kadıköy#Araç Yangını

İstanbul Kadıköy'de yanan otomobilin sürücüsü gözyaşlarına boğuldu, anne ve babası teselli etmeye çalıştı.

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Fikirtepe Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmı biranda yanmaya başladı. Alevlere kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle yanan araca müdahale etti.

Aracı yandı, gözyaşlarına boğuldu

Kısa sürede büyümeden söndürülen otomobil, vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına alındı. İtfaiye ekipleri yanan araçta soğutma çalışması yaptı.

Aracı yandı, gözyaşlarına boğuldu

Haberi alan sürücünün anne ve babası olay yerine geldi. Yanan aracına üzülerek gözyaşlarına hakim olamayan sürücüye anne ve babası sarılarak teselli etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Aracı yandı, gözyaşlarına boğuldu

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#İstanbul#Kadıköy#Araç Yangını

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