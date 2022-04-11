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Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran çeteye operasyon: 24 gözaltı

#Balıkesir#Araç Kiralama#Dolandırıcılık
Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran çeteye operasyon: 24 gözaltı

Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda Türkiye genelinde araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi toplam 5 milyon TL dolandıran 25 kişilik çetenin 24 üyesi gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Balıkesir'de araç kiralama sırasında dolandırıldığını belirten kişinin ihbarıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.

Ekipler, 2 ay süren çalışmanın ardından Türkiye genelinde araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi toplam 5 milyon TL dolandıran 25 kişilik çeteyi tespit etti. Çetenin ayrıca kurumsal araç kiralama sitelerini kopyalayarak müşterilerle temas kurduğu ortaya çıktı.

35 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği ve 250 polisin katıldığı baskınlarda 8'i kadın 24 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran çeteye operasyon: 24 gözaltı

Polisin aramalarında adreslerde; 65 bin 600 TL, 3 bin 500 dolar, 3 bin 470 euro, 1 kurusıkı tabanca, 79 dokunmatik cep telefonu, 21 tuşlu cep telefon, 121 SIM kart, 5 hafıza kartı, 16 flash bellek, 26 dizüstü bilgisayar, 6 tablet, 3 masaüstü bilgisayar, 1 hard disk, 13 banka kartı, 12 doküman, bir miktar uyuşturucu madde ve para sayma makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran çeteye operasyon: 24 gözaltı

 

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#Balıkesir#Araç Kiralama#Dolandırıcılık

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