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Araç içinde fenalaşan kadını belediye işçileri kurtardı! 'Camı kırın, ambulans geliyor'

#İstanbul#Cevizlibağ#İBB Park Bahçe

İstanbul Cevizlibağ'da seyir halindeyken araç içinde fenalaşarak baygınlık geçiren kadını İBB Park Bahçe çalışanları kurtardı. İşçiler araç kilitli olduğu için camı levyeyle kırarak kadına ulaştılar. Olay nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. İBB çalışanı Furkan Demir, "Ne yapmamız gerektiğini öğrenmek için 112'yi aradık. Onlarda 'camı kırın, ambulans geliyor' dediler. Camı kırdık kapıyı açtık" dedi.

Cevizlibağda araç içinde fenalaştı. belediye işçileri camı kırıp kadını kurtardıCevizlibağda araç içinde fenalaştı. belediye işçileri camı kırıp kadını kurtardı
Cevizlibağda araç içinde fenalaştı. belediye işçileri camı kırıp kadını kurtardı

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Olay, D-100 yan yol, Topkapı istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre soyadı öğrenilemeyen Mesude isimli kadın, işe gitmek için kullandığı 81 AK 405 plakalı hafif ticari araçla D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeyken fenalaşarak baygınlık geçirdi.

O sırada yol kenarındaki yeşil alanlarda çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Park Bahçe çalışanları yol ortasında duran otomobilin içerisindeki hareketsiz halde duran kadını fark etti. İşçiler, ambulans, itfaiye ve polise haber verdi.

Araç içinde fenalaşan kadını belediye işçileri kurtardı Camı kırın, ambulans geliyor

112 Hızır Acil yetkilisinin talimatıyla hafif ticari aracın bagaj camını levyeyle kıran işçiler baygınlık geçiren kadına ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalık geçiren kadını, ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Araç, kadının iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşların olay yerine gelmesiyle kaldırıldı.

Araç içinde fenalaşan kadını belediye işçileri kurtardı Camı kırın, ambulans geliyor

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"CAMI KIRIN, AMBULANS GELİYOR"

İBB çalışanı Furkan Demir, "Biz yan tarafta çalışıyorduk. Araç burada çalışır halde durdu. Baktık içeride hanımefendi baygınlık geçiriyordu. Aracı açıp yardım etmek istedik kapıları kilitliydi. Ne yapmamız gerektiğini öğrenmek için 112'yi aradık. Onlarda 'camı kırın, ambulans geliyor' dediler. Biz itfaiyeye de haber verdik. Polisi de aradık geldiler. Şu an ayıldı çok şükür. Araç içinde baygındı. Araç kilitli olduğu için müdahale edemedik. Camı kırdık kapıyı açtık. Sağ olsun sağlık ekipleri geldi. Müdahale ettiler. Sanki atak geçiriyor gibiydi. Gözlerini açıp kapatıyordu. Levyeyle aracın camı kırılarak müdahale edildi" dedi.

Araç içinde fenalaşan kadını belediye işçileri kurtardı Camı kırın, ambulans geliyor

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#İstanbul#Cevizlibağ#İBB Park Bahçe

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