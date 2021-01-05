Araç içerisine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İlçeye bağlı Karayvatlar Mahallesi'nde oturan Cengiz Ünlü, aracının ön kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Bir süre hayvanı çıkarabilmek için çaba gösteren Ünlü, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kedinin aracın ön konsol kısmında sıkıştığını tespit eden ekipler yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından hayvanı kurtardı. Yavru olduğu anlaşılan kedi daha sonra serbest bırakıldı.



Cengiz Ünlü, kedinin haberi olmadan içeri girdiğini söyleyerek, "Herhalde aracın kapısı açıldığı zaman benden habersiz girdi. Kurtarmaya çalıştım. Kediye bir türlü ulaşamadım. İtfaiyeden yardım istedim, kediyi sağ salim kurtardılar" dedi.