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Ara tatili kaldırmıyoruz

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#Yusuf Tekin#Öğretmenler Günü#Ara Tatil
Ara tatili kaldırmıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, TRT Haber’de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

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Sözlerine tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Bakan Tekin, şunları söyledi: “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. ‘Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz’ diye bir gazeteci arkadaşınıza yanıt vermiştim. İkinci dönem olmayacak gibi duruyor, çünkü Ramazan Bayramı’yla örtüşüyor....

ÖĞRETMEN ATAMALARI

2024 bütçesi onaylandıktan sonra ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde atama için tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz. Kendi ihtiyaçlarımız üzerinden herhangi bir branşa pozitif ayrımcılık tanımaksızın, yüzdelik dağılımlar üzerinden, adil bir branş dağılımı yapacağız.

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(Öğretmenlik meslek kanunu) Eğitimin tüm paydaşlarının önerilerinde toplumsal uzlaşı sağlayabilirsek yepyeni bir kanun yapabiliriz.”

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#Yusuf Tekin#Öğretmenler Günü#Ara Tatil

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