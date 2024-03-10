Ara tatile ‘devam’ sinyali

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Geçtiğimiz aylarda bu ara tatillerin öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin görüşü doğrultusunda kaldırılabileceği gündeme gelmişti. Zira çalışan ebeveynlerden, tatillerde zorlandıklarına yönelik şikâyetler geliyordu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, ‘Öğretmen Akademileri’ açılış programında ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizlikle ilgili konuştu. Yelkenci yapılan incelemeler sonucunda öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin ara tatillerin devam etmesi yönünde yüksek oranda görüş bildirdiğini ifade etti.