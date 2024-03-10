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Ara tatile ‘devam’ sinyali

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#Ara Tatil#Öğretmen Akademileri#Milli Eğitim Bakanlığı
Ara tatile ‘devam’ sinyali
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 07:00

İLK ve orta eğitimde, 2 haftalık sömestr dışında her dönem birer hafta olmak üzere 2 kez ara tatil yapılıyor.

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Geçtiğimiz aylarda bu ara tatillerin öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin görüşü doğrultusunda kaldırılabileceği gündeme gelmişti. Zira çalışan ebeveynlerden, tatillerde zorlandıklarına yönelik şikâyetler geliyordu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, ‘Öğretmen Akademileri’ açılış programında ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizlikle ilgili konuştu. Yelkenci yapılan incelemeler sonucunda öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin ara tatillerin devam etmesi yönünde yüksek oranda görüş bildirdiğini ifade etti.

Ara tatile ‘devam’ sinyali
Ömer Faruk Yelkenci

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#Ara Tatil#Öğretmen Akademileri#Milli Eğitim Bakanlığı

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