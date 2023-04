Ara tatilden sonra 81 ilde eğitim başlıyor! 24 Nisan’da herkes okula

Haberin Devamı

Ara tatil için son ders zili dün çaldı, öğrenciler 9 günlük tatile girdi. Bu yıl 23 Nisan ve Ramazan Bayramı’yla birleşen ara tatilin ardından öğrenciler 24 Nisan’da ders başı yapacak. Türkiye’yi sarsan depremler nedeniyle ara verilen eğitim kademeli olarak başlamıştı. En ağır yıkımın yaşandığı Hatay ve Adıyaman’da ise henüz öğrenciler okullarına dönemedi. Dün ara tatil öncesi Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu 2 il ve ilçeleri dahil ülke genelinde tüm okulların ara tatil sonrası eğitime başlayacağını duyurdu. Bakan Özer, 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmenle birlikte bir haftalık ara tatile girildiğini belirterek özetle şunları söyledi:

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM

“Bu dönem ara tatilimiz Ramazan Bayramı’yla kesişti. Öğretmenlerimiz idari izinli sayılacaklar ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri inşallah Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden istedikleri yerlerden alabilecekler. 6 Şubat tarihinden itibaren depremden etkilenen 10 ilimizde hayatı normalleştirmenin yolunun eğitimi normalleştirmekten geçtiği bilinciyle, her yerde ve her şartta eğitim mottosuyla öncelikli olarak çadırlarda, konteynerlerde yeni eğitim sınıfları oluşturarak öğrencilerimizi bulundukları her mekânda öğretmenleriyle buluşturmaya büyük özen gösterdik. 10 Nisan itibarıyla 79 ilimizde merkez ve ilçelerin tamamında eğitim-öğretim normalleşmiş oldu. 24 Nisan, yani bu ara tatilden sonra Hatay ve Adıyaman’da da merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Dolayısıyla 24 Nisan tarihi itibarıyla artık ülkemizde 81 ilde merkez ve ilçelerde hiçbir eksiklik kalmadan eğitim, öğretim kaldığı yerden devam etmiş olacak ve hayatın o bölgedeki normalleşmesiyle ilgili en önemli adımı biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tamamlamış olacağız.”

32 BİN GERİ NAKİL

Bakan Özer, eğitimde normalleşmeyle birlikte nakillerini diğer illere aldıran çok sayıda öğrencinin deprem bölgesine geri döndüğünü söyledi: “Şu ana kadar bölgeye geri nakil aldıran öğrenci sayısı 32 bin 659’a ulaştı. En fazla geri dönüşün olduğu ilk dört ilimiz Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya oldu.”

EN AZ BİR KİTAP

Bakan Özer öğrencilere, “Sizden bir istirhamımız olacak. Tatilde ders çalışmayın, dinlenin ama en az bir kitap okuyun” tavsiyesinde bulundu.