Ara tatilde çifte bayram

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İkinci ara tatil, 21 Nisan’daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kapsayan tatil toplam 9 gün sürecek. İstanbul Zeytinburnu’ndaki Ayhan Şahenk Ortaokulu’ndaki öğrenciler hem dini hem de milli bayramı içine alan tatil için heyecanlıydı. Çocuklar, ara tatil ve bayram planlarını şöyle anlattı:

- Feyza Albayrak (6’ncı sınıf): Tatili kitap okuyarak geçirme planı yaptım. Akrabalarım İstanbul Çatalca’da olduğu için bayramda orada olacağım. Kitaplarımı da yanımda götüreceğim.

- Ada Ceylince (6’ncı sınıf): Tatilde ilk birkaç gün ödevlerimi tamamlayacağım. Test çözmeye de zaman ayıracağım. Bayram tatili için aile büyüklerini ziyaret etmeye Sakarya’ya gideceğim.

- Mustafa Tuna Özer (6’ncı sınıf): Günlük soru çözümlerimiz var, tatilde ilk olarak bunlarla meşgul olacağım. Resim yapmayı çok sevdiğim için tatil, resme fazlaca zaman ayırmamı sağlayacak.

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- Furkan Tapar (6’ncı sınıf): Tatilde dedem ve babaannemi görüp ellerini öpmek için Tokat’a gideceğim. Oradaki arkadaşlarımı göreceğim için çok heyecanlıyım.