Apartmandan elektrikli motosiklet hırsızlığı: O anlar kamerada

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Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4753 Sokak'taki bir apartmana 2 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında giren maskeli kişi, girişteki motosikletleri inceledi. Şüpheli, ardından 7 dakikada kilidini açtığı elektrikli motosikleti çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.



Sabah saatlerinde çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıkan Cezmi Ergüden (47), elektrikli motosikletini göremeyince güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Motosikletinin çalındığını gören Ergüden, polise haber verdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.