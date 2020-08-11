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Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Apartman boşluğuna düşen yavru kırlangıçlar kurtarıldı

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Apartman boşluğuna düşen yavru kırlangıçlar kurtarıldı
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BOLU’da, bir apartmanın asansör boşluğuna yavru kırlangıçları itfaiye kurtardı.

Bolu Alpağut Mahallesi’nde, ​dün akşam saatlerinde bir apartmanın asansör boşluğundan gelen kuş seslerini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri apartman boşluğuna düşen 50’ye yakın yavru kırlangıcı 3 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Kırlangıçlar, karton kutuya konularak milli parklar ekiplerine teslim edildi.

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