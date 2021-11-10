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AÖL sınavları online mı? AÖL sınavları ne zaman?

#Aöl#Aöl Sınavları Ne Zaman
AÖL sınavları online mı AÖL sınavları ne zaman

AÖL 1. dönem sınavı ile Açık Öğretim Lisesi'nde süreç kaldığı yerden devam edecek. AÖL 1. dönem sınavlarının tarih bilgisi, sınava girmeye hazırlanan binlerce kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

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MEB sınavlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık lise sınavı olarak da bilinen AÖL sınavlarının 1. dönemi için hazırlıklarını sürdüren adaylar şimdi ise sınav takvimine odaklandı. İşte, Açık Lise'de 1. dönem sınav tarihleri...

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak. 

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. 

Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

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AÖL sınavlarının online olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

 

 

 

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