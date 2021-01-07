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Haber Giriş: 07.01.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL kayıt tarihleri için gözler MEB’e çevrildi

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AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL kayıt tarihleri için gözler MEB’e çevrildi
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AÖL kayıt yenileme tarihleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında AÖL sınav tarihlerinin ertelendiği duyurulmuştu. Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme ile ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte AÖL kayıt yenileme ile ilgili açıklama

AÖL kayıt yenileme ve kayıt işlemleri kurum tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Daha önce yapılan açıklamada 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu. MEB tarafından AÖL kayıt yenileme ile ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!’ denildi. Henüz tarihler belli olmadı.

AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak AÖL kayıt tarihleri için gözler MEB’e çevrildi

Daha önce yapılan açıklamada 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.

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