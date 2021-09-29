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AÖL ders seçimi ne zaman?

#Aöl Ders Seçimi#Meb#Aöl
AÖL ders seçimi ne zaman

AÖL ders seçimi süreci devam ediyor. Eğitimlerini uzaktan sürdürecek olan pek çok kişiyi yakından ilgilendiren AÖL ders seçimi, ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, o detaylar

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AÖL ders seçimi için öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “http://aol.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.

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#Aöl Ders Seçimi#Meb#Aöl