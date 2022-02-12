AÖL ders seçimi bitti mi? Açık lise ders seçimi 2022 hakkında detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Giresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı İsmail Kartala direndi, hastaneye götürüldüGiresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı! İsmail Kartal'a direndi, hastaneye götürüldü#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacakErdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe Giresunda geri döndüFenerbahçe Giresun'da geri döndü!#Giresunspor
Tüm umutlar bu görüşmeye bağlanmıştı Zehir zemberek açıklama...Tüm umutlar bu görüşmeye bağlanmıştı! Zehir zemberek açıklama...#RUSYA
Galatasarayın 11i belli oldu Gomis geri döndüGalatasaray'ın 11'i belli oldu! Gomis geri döndü#Galatasaray
Herkesin korktuğu süreç başladı Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...Herkesin korktuğu süreç başladı! Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...#RUSYA
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Ünlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememişÜnlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememiş#Billy Bob Thornton
Hesabından para çekildi iddiasına yanıt'Hesabından para çekildi' iddiasına yanıt #Fatma Girik
HABERLERGündem Haberleri

AÖL ders seçimi bitti mi? Açık lise ders seçimi 2022 hakkında detaylar

#Aöl#Aöl Ders Seçimi#Aöl Seçim
AÖL ders seçimi bitti mi Açık lise ders seçimi 2022 hakkında detaylar

AÖL ders seçimi, kayıt yenileme ve ilk kayıt döneminde önem arz ediyor. AÖL ders seçimi ile birlikte yeni döneme merhaba diyecek olan öğrenciler, ilk sınav için hazırlıklara başlayacak. Peki, AÖL ders seçimi bitti mi? Açık lise ders seçimi 2022 hakkında detaylar

Haberin Devamı

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilerin otomatik ders seçimi ataması yapılacaktır.

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

18 yaşından gün almış öğrencilerin (25.03.2005 tarihi ve öncesi doğanlar) dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;

18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla, en fazla 12 ders, seçimi yapabileceklerdir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aöl#Aöl Ders Seçimi#Aöl Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası