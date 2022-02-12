AÖL ders seçimi bitti mi? Açık lise ders seçimi 2022 hakkında detaylar

Haberin Devamı

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilerin otomatik ders seçimi ataması yapılacaktır.

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

18 yaşından gün almış öğrencilerin (25.03.2005 tarihi ve öncesi doğanlar) dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;

18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla, en fazla 12 ders, seçimi yapabileceklerdir.