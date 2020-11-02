AÖL 1. Dönem sınav tarihleri
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. Dönem sınav tarihleri MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayınlanan takvimle paylaşıldı. Bu yılın takvimine göre, AÖL. 1. Dönem sınavları aralık ayında gerçekleşecek. AÖL 1. Dönem sınavları 2 oturumda tamamlanmış olacak. Peki, AÖL sınavı ne zaman? İşte AÖL 1. Dönem sınav tarihleri…
Açıköğretim Lisesi öğrencileri, AÖL 1. Dönem sınavı için hazırlıklara başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Sınav oturumlarında zorunlu tutulan AÖL sınav giriş belgesi sınava birkaç gün kala online sistem üzerinden açıklanacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı 2020 AÖL sınav takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.
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