AÃ–F yatay geÃ§iÅŸ baÅŸvuru tarihleri son geliÅŸmeler ile gÃ¼ndemde yer almaya devam ediyor. 2021-2022 Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltelerine Yatay GeÃ§iÅŸ ile baÅŸvuru yapmak isteyen adaylarÄ± iÃ§in gerekli ÅŸartlar aÃ§Ä±klandÄ±. Anadolu Ãœniversitesi'nden aÃ§Ä±klanan takvimine gÃ¶re Merkezi YerleÅŸtirme PuanÄ± ile Yatay GeÃ§iÅŸ BaÅŸvurularÄ±nÄ± 01 AÄŸustos â€“ 15 AÄŸustos 2021 tarihlerinde yapÄ±lacak.

AÃ–F YATAY GEÃ‡Ä°Åž BAÅžVURU TARÄ°HLERÄ° BELLÄ° OLDU

Ãœniversiteden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: 2021-2022 Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltelerine Yatay GeÃ§iÅŸ ile baÅŸvuru yapmak isteyen adaylarÄ±n;

Merkezi YerleÅŸtirme PuanÄ± ile Yatay GeÃ§iÅŸ BaÅŸvurularÄ±nÄ± 01 AÄŸustos â€“ 15 AÄŸustos 2021

KurumlararasÄ± Yatay GeÃ§iÅŸ BaÅŸvurularÄ±nÄ± ise 01 AÄŸustos â€“ 25 AÄŸustos 2021 tarihleri arasÄ±nda aÅŸaÄŸÄ±da belirtilen belgeleri ilgili FakÃ¼lteye posta, kargo vb. ile gÃ¶ndererek yapmalarÄ± gerekmektedir.

Yatay GeÃ§iÅŸ baÅŸvurusu kabul edilen adaylarÄ±n listesi 10 EylÃ¼l 2021 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktÄ±r.

Yatay GeÃ§iÅŸ baÅŸvurusu kabul edilen adaylarÄ±n kayÄ±tlarÄ± 13 - 17 EylÃ¼l 2021 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacaktÄ±r.

Yatay GeÃ§iÅŸ BaÅŸvurusu iÃ§in Ä°stenilen Belgeler:

Merkezi YerleÅŸtirme PuanÄ± ile Yatay GeÃ§iÅŸ BaÅŸvuru Formu ve/veya KurumlararasÄ± Yatay GeÃ§iÅŸ BaÅŸvuru Formu

Ã–ÄŸrencinin YerleÅŸtiÄŸi YÄ±ldakiÂ YKSÂ SonuÃ§ Belgesi KayÄ±tlÄ± olduÄŸu Ã¼niversitenin (Ã–ÄŸrenci Ä°ÅŸlerinden alÄ±nacak e-imzalÄ± veya Ä±slak imzalÄ±) Ã–ÄŸrenci Belgesi (son bir ay iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ)

Ders Ä°Ã§erikleri (baÅŸarÄ±lÄ± olunan derslerin iÃ§erikleri)

Not Durum Belgesi (Transkript)

Disiplin CezasÄ± AlmadÄ±ÄŸÄ±na Dair Belge

Ders PlanÄ± Daha Ã–nce Merkezi YerleÅŸtirme PuanÄ±na GÃ¶re Yatay GeÃ§iÅŸ YapmadÄ±ÄŸÄ±na Dair Belge (Sadece Merkezi YerleÅŸtirme PuanÄ± ile baÅŸvuru yapacak adaylardan istenecektir.) KayÄ±tlÄ± olunan Ã¼niversitelerden alÄ±nacak yatay geÃ§iÅŸe engel bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belgeÂ (kayÄ±t hakkÄ± kazanan Ã¶ÄŸrencilerden kayÄ±tlar esnasÄ±nda istenecek.)

Â AÃ–F YATAY GEÃ‡Ä°Åž BAÅžVURU ÅžARTLARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

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