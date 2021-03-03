AÖF sınavları online mı olacak? İşte AÖF sınav tarihleri
AÖF sınavlarının online mı olup olmayacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavları için geri sayım başladı. Kurumda eğitim gören öğrenciler bahar dönemi vize sınavlarına nisan ayında girecekler. İşte 2021 AÖF sınav tarihleri ve detaylar
AÖF sınav tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 10 Nisan ve 11 Nisan’da yapılacak. Geçtiğimiz dönem sınavlar koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak düzenlendi. Şimdi gözler bahar dönemi ile ilgili yapılacak olan açıklamalarda.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
AÖF sınavlarının online mı olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021