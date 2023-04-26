Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Anzak torunlarından şafakta ataya vefa

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Gelibolu Yarımadası#Anzak
Anzak torunlarından şafakta ataya vefa
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 07:00

Anzak torunları bu yıl da geleneği bozmadı. Yeni Zelanda ve Avustralya’dan gelen yaklaşık 2 bin kişi, Çanakkale Kara Savaşları’nda 108 yıl önce hayatını kaybeden atalarını Anzak Koyu’nda düzenlenen Şafak Ayini’yle ve Haka dansıyla andı.

Haberin Devamı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 108’inci yılında Gelibolu Yarımadası Anzak Koyu’nda Şafak Ayini Anma Töreni düzenlendi. Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakları anısına, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda düzenlenen törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Davut Boztaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan, Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Hary Hall, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh, Yeni Zelanda Koruma Bakanı Andrew Little ve 25 ülkeden çok sayıda büyükelçi ile savunma ataşeleri katıldı.

Anzak torunlarından şafakta ataya vefa

SABAHLADILAR

Haberin Devamı

Atalarını anmak için Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen yaklaşık 2 bin kişi, çıkarmanın yapıldığı topraklarda uyku tulumları içerisinde saatler öncesinde hazır bekledi. Çelenk koyma töreni ise saat 05.45’te başladı. Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh ve Yeni Zelanda Koruma Bakanı Andrew Little günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu. Tören, Türkiye ve diğer devletlerin Anzak kaidesine çelenk sunumuyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale Vali Yardımcısı Davut Boztaş bıraktı. Saygı duruşunun ardından Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda ulusal marşları okundu. Tören, papaz tarafından yapılan dua ve Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliği’nce ‘savaş dansı’ olarak da bilinen ‘Haka’ gösterisiyle son buldu.

Anzak torunlarından şafakta ataya vefa

KIYAFETLERİNDE DE ‘UNUTMADILAR’

Avusturya ve Yeni Zelanda’dan ataları için gelenler üzerlerinde ‘Unutmayalım diye’ ve ‘Anzak Günü’ yazılı kıyafetler giydi.

Haberin Devamı

Anzak torunlarından şafakta ataya vefa

‘YALNIZ ÇAM’A ÇELENK

Törenler kapsamında Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı’na çelenkler bırakıldı. Türkiye adına çelengi Çanakkale Valisi İlhami Aktaş koydu.

Törenler geleneksel Haka dansıyla sona erdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Gelibolu Yarımadası#Anzak

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık
JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

#Sağlık
26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava