Antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu

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Konuralp Mahallesi’ndeki 'Prusias Ad Hypium Antik Kenti’ndeki kazılarda 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Apollo Citharoedus heykeli bulundu. Yaklaşık 1 metre 90 santim boyunda, 60 santim eninde olan, belden aşağısı çıplak olarak betimlenen heykelin başında defne yapraklarından taç yer alıyor.

Öte yandan kazılarda bir kadın heykeli de çıkarıldı. Kaide üzerine işlenen kadın heykelinin de aynı yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor.



Heykellerde iyileştirme yapılması için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildiği bildirildi.