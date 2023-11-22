Antibiyotik alarmı... Gereksiz kullanım öldürecek

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Antibiyotikler insan ömrünü uzatan en önemli ilaçlardan biri. Ancak antibiyotiklerin fazla kullanımı antibiyotik direncine neden oluyor. Bir insan ne kadar gereksiz ve uygunsuz dozda antibiyotik kullanırsa dirençli mikroorganizma gelişme riski o kadar artıyor.Yakın gelecekte antibiyotik direnci dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelecek. Acıbadem Atakent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal, 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası’nda önemli uyarılar yaptı.

KULLANIMDA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

“Avrupa’da antibiyotik kullanımı bakımından birinci sıradayız ve bunların çoğu gereksiz kullanım. En çok gereksiz kullanılan alan ise nezle, grip gibi solunum yolu enfeksiyonları. Bir insan ne kadar gereksiz ve uygunsuz dozda antibiyotik kullanırsa dirençli mikroorganizma gelişme riski o kadar artıyor.

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BESİN ZEHİRLENMELERİ

Peki insanlar antibiyotiği vücudundan nasıl atıyor? Dışkıları ile atıyor. Buna göre kanalizasyonun aktığı yerlerdeki flora bozuluyor ve o bölgede yaşayan balık, tavuk ya da yetişen bitkileri yiyen insanlara dirençli mikroorganizmalar geçiyor. Örneğin tavuk zehirlenmeleri çok sık yaşanıyor.

HER GÜN 3 UÇAK DOLUSU İNSAN ÖLÜYOR

2050 yılında insanlar kanserden daha çok tedavi edilememiş bakteriyel enfeksiyonlardan dolayı ölecek. Bugün bile her gün 3 uçak dolusu insan dirençli mikroorganizmalar nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani yaklaşık 2 bin insan. 2050 yılında ne yapacağımızı araştırmak yerine dikkatli antibiyotik kullanalım.”

NEZLE VE GRİPTE BİLE...

- En çok nezle, grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarında gereksiz yere antibiyotik kullanılıyor.

- Yoğun bakım ünitelerinde hastalık yapmayan bakterileri tedavi etmek için gereksiz antibiyotik kullanılıyor.

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- Hastanelerde, hastanın klinik verileri değerlendirilmeden antibiyotik verilerek kullanılması. Oysa enfeksiyon kontrol önlemleri sağlanmalı.