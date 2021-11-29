Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ses duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci elSes duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci el#Otomotiv
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
10 yıl sonra karar çıktı Huzur kalmadı...10 yıl sonra karar çıktı! 'Huzur' kalmadı...#Huzur Giyim
Akşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörüAkşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü#Meral Akşener
‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’#FETÖ
Altın fiyatlarında neler oluyorAltın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Malatyada maçın kaderini etkiledi Böyle bir lüksü yok...Malatya'da maçın kaderini etkiledi! "Böyle bir lüksü yok..."#Galatasaray
Marmaris başkanlarına kaçak yapı soruşturmasıMarmaris başkanlarına kaçak yapı soruşturması#Süleyman Soylu
Tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor: Omikron’dan korkalım mıTüm dünyayı yakından ilgilendiriyor: Omikron’dan korkalım mı#Omikron
Denizdeki bereketli kadınlarDenizdeki bereketli kadınlar#Sevinç Konkuş
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
Rol arkadaşı karısı olduRol arkadaşı karısı oldu!#Mustafa Ceceli
Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'#Aydilge
Yapılandırmaya katılanlar dikkat Yarın son gün...Yapılandırmaya katılanlar dikkat! Yarın son gün...#Yapılandırma
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'yı sel vurdu

#Meteoroloji#ANTALYA#SEL
Antalyayı sel vurdu

Meteoroloji’nin ‘turuncu kod’ ile uyardığı Antalya’da, metrekareye 24 saatte 221 kilogram yağış düştü. Yağışın çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün cuma günü ‘turuncu kod’ ile uyardığı Antalya merkez ile doğu ilçelerinde, önceki gün öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Dün, sabah saatlerine kadar devam eden ve aralıkla şiddeti artan yağmur nedeniyle özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Kent merkezinde de yollar göle döndü, rüzgârda ise bazı ağaçlar devrildi. Meteoroloji’nin verilerine göre, son 24 saatte Serik ilçesine metrekareye 221.5, Manavgat’a 212.4, Aksu’ya 168.8, İbradı’ya 132, kent merkezine 87.4 kilogram yağış düştü. Rüzgârın hızı ise Kemer’de 99, Antalya Körfezi’nde 92.9, Serik’te 85.7 Manavgat’ta 82.4, kent merkezinde de 46.1 kilometreye kadar ulaştı.

14 İŞÇİ KURTARILDI

Serik’te sağanak nedeniyle bazı yerleşim alanları, seralar, iş yerleri ve tarım alanları ile narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Serik’in Kökez Mahallesi’nde suların yükselmesi ile çalıştıkları depoda mahsur kalan 14 işçi, belediye ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan Belek Mahallesi’nden geçen Acısu Deresi’nin debisinin yükselmesi sonucu bölgede bulunan tarım alanları, narenciye bahçeleri, muz ve çilek seraları sular altında kaldı. Belek Mahallesi ve Kadriye Mahallesi’nde yazlıkçıların kaldığı bazı siteler su altında kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji #ANTALYA#SEL

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising