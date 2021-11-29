Antalya'yı sel vurdu

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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün cuma günü ‘turuncu kod’ ile uyardığı Antalya merkez ile doğu ilçelerinde, önceki gün öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Dün, sabah saatlerine kadar devam eden ve aralıkla şiddeti artan yağmur nedeniyle özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Kent merkezinde de yollar göle döndü, rüzgârda ise bazı ağaçlar devrildi. Meteoroloji’nin verilerine göre, son 24 saatte Serik ilçesine metrekareye 221.5, Manavgat’a 212.4, Aksu’ya 168.8, İbradı’ya 132, kent merkezine 87.4 kilogram yağış düştü. Rüzgârın hızı ise Kemer’de 99, Antalya Körfezi’nde 92.9, Serik’te 85.7 Manavgat’ta 82.4, kent merkezinde de 46.1 kilometreye kadar ulaştı.

14 İŞÇİ KURTARILDI

Serik’te sağanak nedeniyle bazı yerleşim alanları, seralar, iş yerleri ve tarım alanları ile narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Serik’in Kökez Mahallesi’nde suların yükselmesi ile çalıştıkları depoda mahsur kalan 14 işçi, belediye ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan Belek Mahallesi’nden geçen Acısu Deresi’nin debisinin yükselmesi sonucu bölgede bulunan tarım alanları, narenciye bahçeleri, muz ve çilek seraları sular altında kaldı. Belek Mahallesi ve Kadriye Mahallesi’nde yazlıkçıların kaldığı bazı siteler su altında kaldı.