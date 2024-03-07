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Antalya’yı hem sağanak hem hortum vurdu

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#Meteoroloji#Antalya#Sel
Antalya’yı hem sağanak hem hortum vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 07:00

Meteoroloji’nin sarı ve turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya’da önceki gün etkili olan sağanak yaşamı felç ederken, denizden karaya ulaşan 2 ayrı hortum Alanya, Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde ortalığı savaş alanına çevirdi.

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Seralar, tarım alanları, 20 araç ile 15 ev ve işyerinde zarara neden olan hortumda 8 kişi yaralandı. Hortum, örtüaltı tarımın merkezi Kumluca’da 1000, Alanya’da 250 dönüm serayı yerle bir etti. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “Hortum 12 kilometre boyunca 70- 80 metrelik genişlikte zarar vererek geçti” dedi.

Antalya’yı hem sağanak hem hortum vurdu

EN ÇOK KEPEZ’E YAĞDI

Diğer yandan yağışın en çok etkili olduğu Kepez’e metrekareye 92.7, Muratpaşa’ya 84, Konyaaltı’na 81.8, Antalya Havalimanı’na 56.2 kilogram yağış düştü. 1 saatte 50 kilogramdan fazla yağışın düştüğü Kepez, ülkenin en çok yağış düşen noktası oldu. Hortumun vurduğu Kumluca’da rüzgârın hızı saatte 90 kilometreye, Finike’de 80 kilometreye, Kemer’de ise 120 kilometreye ulaştı.

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Antalya’yı hem sağanak hem hortum vurdu

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#Meteoroloji#Antalya#Sel

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