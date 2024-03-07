Antalya’yı hem sağanak hem hortum vurdu

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Seralar, tarım alanları, 20 araç ile 15 ev ve işyerinde zarara neden olan hortumda 8 kişi yaralandı. Hortum, örtüaltı tarımın merkezi Kumluca’da 1000, Alanya’da 250 dönüm serayı yerle bir etti. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “Hortum 12 kilometre boyunca 70- 80 metrelik genişlikte zarar vererek geçti” dedi.
EN ÇOK KEPEZ’E YAĞDI
Diğer yandan yağışın en çok etkili olduğu Kepez’e metrekareye 92.7, Muratpaşa’ya 84, Konyaaltı’na 81.8, Antalya Havalimanı’na 56.2 kilogram yağış düştü. 1 saatte 50 kilogramdan fazla yağışın düştüğü Kepez, ülkenin en çok yağış düşen noktası oldu. Hortumun vurduğu Kumluca’da rüzgârın hızı saatte 90 kilometreye, Finike’de 80 kilometreye, Kemer’de ise 120 kilometreye ulaştı.