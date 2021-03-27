Antalya'da tepki çeken görüntüler! Magandalar dehşet saçtı

İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının koronavirüs pandemisi kapsamında saat 21.00'den sonra sokak kısıtlama genelgesi, maske, mesafe ve hijyen uyarıları, asker konvoylarına getirilen kısıtlamalar Antalya'da yine ihlal edildi. Önceki gün Kepez ilçesinin Demirgül Mahallesi'nde havai fişekli asker eğlencesi yapılması tepki çekerken, dün gece buna bir yenisi daha eklendi.

"ARTIK SAMSUN DÜŞÜNSÜN"

Arkadaşlarını Samsun'a vatani görevi için yolcu eden gençler, ortalığı birbirine kattı. Kısıtlamaya rağmen konvoy yapan gençler, araç üzerinden sarkıp silahlarıyla defalarca ateş etti. Bir sokağı da kapatıp yolda müzik eşliğinde eğlenen ve havai fişek patlatan gençler, bu görüntüleri, "Hayırlısıyla mermi gibi git gel kardeşim. Artık Samsun düşünsün" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Antalyalı gençlerin silahlarını kontrolsüzce ateş etmeleri de cep telefonu kamerasına yansıdı.

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