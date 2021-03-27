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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! İnsan seli var... Trafik yoğunluğu artıyor

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İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! İnsan seli var... Trafik yoğunluğu artıyor

İstanbul'da kısıtlama uygulanmayan cumartesi gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Kentte meydanlarda ve sahil kenarlarında insan seli yaşanırken, trafikte de yoğunluk gözleniyor. İstanbul'da saat 15.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi gününde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'nde vakit geçirdi.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 15.15 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

İstanbulda kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu İnsan seli var... Trafik yoğunluğu artıyor

İstanbul'da kısıtlama uygulanmayan diğer cumartesi günlerinde de kalabalık gözlenmişti. Kısıtlama uygulanmayan 3'üncü cumartesi günü de vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne ve sahil kenarlarına akın etti.

İstanbulda kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu İnsan seli var... Trafik yoğunluğu artıyor

İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

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