İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! İnsan seli var... Trafik yoğunluğu artıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi gününde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'nde vakit geçirdi.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 15.15 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

İstanbul'da kısıtlama uygulanmayan diğer cumartesi günlerinde de kalabalık gözlenmişti. Kısıtlama uygulanmayan 3'üncü cumartesi günü de vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne ve sahil kenarlarına akın etti.

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