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Antalya'da teleferik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu: Eşi ve çocukları da yaralı

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#Teleferik#Antalya#Kaza
Antalyada teleferik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu: Eşi ve çocukları da yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 10:48

Antalya’da dün meydana gelen teleferik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu.

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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde, teleferik hattını tutan demir direklerden biri dün saat 18.00 sıralarında yerinden koparak kabinlerden birine çarptı. Sekiz kişinin de içinde bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinin kopması sonucu sekiz kişi metrelerce yüksekten düştü.

AVUKAT GÜMÜŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Söke'nin Bağarası Mahallesi’nde oturan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada, Gümüş'ün Bağarası Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş’ün de (14) yaralandığı öğrenildi.

Antalyada teleferik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu: Eşi ve çocukları da yaralı

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TELEFERİK KAZASINDA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

AFAD Başkanı Okay Memiş teleferik kazasındaki kurtarma çalışmalarına ilişkin son bilgileri verdi. Memiş, "Şu ana kadar asılı kalan kabinlerden 16 kabinde 128 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirmiş olduk. 8 kabinde 43 vatandaşımızın tahliye işlemleri devam ediyor" dedi.

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Antalyada teleferik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu: Eşi ve çocukları da yaralı

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#Teleferik#Antalya#Kaza

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