Antalya'da teleferik kabini düştü! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

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Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir belediyesi şirketlerinden ANET'e ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 10 kişinin de yaralandığı olay sonrası Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana tahliye ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Antalya’da meydana gelen teleferik kazasında yaralanan vatandaşların durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30’u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.28 sıralarında Antalya ilimiz Tünektepe mevkiinde bulunan teleferik vagonunun havada asılı kaldığı bilgisi alınmıştır. Olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, asılı kalan 8 kabindeki 49 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma emniyet, sahil güvenlik, MSB, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam 366 arama kurtarma personeli, 6 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 76 araç ve 6 ambulans görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Antalya Konyaaltı’nda yaşanan teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verdi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.28'de Sarısu teleferik hattında bir teleferik direğinin kırılması sonucu 1 kabin hasar görmüş, 24 kabin havada mahsur kalmıştır. Düşen kabinde bulunan 8 vatandaşımızdan maalesef 1970 doğumlu Memiş Gümüş isimli bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız acil müdahale edilerek hastaneye sevk edilmiştir. Teleferik hattında 24 kabinde mahsur kalan, ulaşılabilir halde bulunan 7 kabindeki 40 vatandaş ekiplerce tahliye edilmiştir. Havada asılı şekilde bulunan 15 kabinde bulunan 134 vatandaşımızın tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşımızın tahliyesi için İçişleri Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır. Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri gerektiğini belirten Altun, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, olayın nedeni ve sorumluların tespiti için mühendis ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini ve olay yerinde ekibin incelemelerine devam ettiğini açıkladı. Bakan Tunç, adli soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade etti.
AFAD tarafından Antalya'nın Tünektepe mevkiinde bulunan teleferik vagonu kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Olay sonrası bir vatandaşın hayatı kaybettiği ve 7 vatandaşın ise yaralı olduğu ifade edildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve STK ekiplerimizden; 150 personel, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ile aralıksız devam etmektedir. Çalışmalara destek vermek üzere Ankara, Erzurum, Bursa ve Afyon illerimizden toplam 80 profesyonel dağcı ekibi, 4 helikopter ve 1 askeri kargo uçağı bölgeye görevlendirilmiştir. Toplam 18 vatandaşımız tahliye edilmiş olup kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır. AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Bakan Yerlikaya, gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterinin ise 25 kabinde bulunan toplamda 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00’de Aydın’dan kaza yerine intikal etmek için havalandığını belirterek, "Antalya’da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir. Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK’tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK’tan 25 dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaş için Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilediğinde bulundu.
Kaza bölgesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte açıklamalarda bulunan Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, "Önceliğimiz vatandaşı kurtarmak, teleferikte kalan 184 vatandaşımızın durumu iyi. Onları kurtarmak için önce yaralı vatandaşlarımızı kurtarmamız gerekiyor. 7 yaralı vatandaşımızdan 1’i hayatını kaybetti. 6 tanesinden 4’ünü kurtardık, 2 tanesi kaldı. Yaralı olanların durumu nedir diye sorarsanız, hayati tehlikeleri yok kırıkları var. 2 kişi kaldı. 2’si kurtarıldıktan sonra kabinlerde kalan 184 vatandaşımızı güvenli bir şekilde kurtarmamız gerekiyor. Karanlık çöktü, gece görüşlü helikopterlerimiz var" dedi.
Antalya'da 1 kişinin öldüğü 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasında 25 kabinde bulunan 184 vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmaları için Bursa'dan ve Aydın'dan gece görüşüne sahip helikopter bekleniyor.
Kaza bölgesine gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, tüm birimlerin kalan 2 yaralı ve kabinlerdeki vatandaşları kurtarmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Antalya Valiliğinin olayın ardından kriz masasını hızla oluşturduğunu belirten Böcek, "Bugün saat 17.30’da meydana gelen talihsiz kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 6 yaralımız var, 3’ü ağır 3’ü normal yaralı. Sağlık ekiplerimiz çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Antalya Valiliğimiz başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Kurtarma Ekibimiz, UMKE çalışmalar gerçekleştiriyor.
İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya aradı, Bursa ve Aydın’dan gece görüşlü helikopterlerimiz geliyor. Turizm merkezindeki arkadaşlarımızla elbirliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an da 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Tahliyesi ipli sistemlerle ve gece görüşlü helikopterlerle gerçekleşiyor. Teleferiktekilerin tahliyesi hızla devam ediyor, inşallah onları da en yakın zamanda kurtarmaya çalışacağız" dedi.
ÖLEN KİŞİNİN VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Öte yandan, kazada 54 yaşındaki Memiş Gümüş isimli vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği, Özlem Ş., Kaan A., Fatih G., Keziban G., Memiş G., Lütfullah G. ve Herdem E.'nin yaralandığı öğrenildi.
Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Helikopterle alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, yaralıların olduğu öğrenildi.
Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.
Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.