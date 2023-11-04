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Antalya'da tekne yangını: Kaptan hayatını kaybetti

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#Yangın#Tekne#Antalya
Antalyada tekne yangını: Kaptan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 15:51

Antalya'nın Kaş ilçesinde yangın çıkan teknenin kaptanı Ali Aslan (32), hayatını kaybetti.

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Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki Yat Limanı'nda dün gece 'Dream A' adlı kamaralı tur teknesinde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tekneyi saran alevler, vatandaşların da desteğiyle ekipler tarafından söndürüldü.

Teknede yapılan kontrollerde Ali Aslan'ın yanmış cesedi bulundu. Aslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tekne yangını ile ilgili soruşturması sürüyor.

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#Yangın#Tekne#Antalya

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