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Antalya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1'i avukat 2 ölü, 2 yaralı

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#Antalya#TIR#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 14:18

Antalya'da TIR ile çarpışan otomobildeki sürücüsü Ramazan Güç (56) ile yanındaki avukatlardan Mustafa Emre Su (27) hayatını kaybetti, 2 avukat da yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Antalya- Isparta kara yolu Yeşil Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Güç'ün kullandığı 07 EJF 01 plakalı otomobil ile Mustafa Türkmen (40) yönetimindeki 32 KH 784 plakalı TIR çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç da savruldu.

Antalyada otomobil ile TIR çarpıştı: 1i avukat 2 ölü, 2 yaralı

Kazada sürücü Güç hayatını kaybetti, otomobildeki avukatlar Dursun Göktürk (41), Zülal Kay (27) ve Mustafa Emre Su ise yaralandı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan avukat Su, hayatını kaybetti.

Antalyada otomobil ile TIR çarpıştı: 1i avukat 2 ölü, 2 yaralı

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Güç ile avukatların Isparta Cezaevi'ndeki yakınlarının yanına gittiği belirtildi. Cenazeler, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Güç'ün cenazesi, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde, Su'nun cenazesi ise Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Antalyada otomobil ile TIR çarpıştı: 1i avukat 2 ölü, 2 yaralı

TIR şoförü Mustafa Türkmen ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Antalyada otomobil ile TIR çarpıştı: 1i avukat 2 ölü, 2 yaralı

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#Antalya#TIR#Kaza

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