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Antalya'da ortaokullu gençler saç saça kavga etti

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#Antalya#Lise#Kavga
Antalyada ortaokullu gençler saç saça kavga etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 16:52

ANTALYA'da yaşları 13 ile 15 arasında değişen 7 kız öğrenci, okul yakınındaki bir parkta saç saça, tekme ve yumruklarla kavga etti. Nedeni bilinmeyen kavga cep telefonu ile görüntülenirken, erkek öğrencilerin ayırmak yerine kavgayı görüntülemeye çalıştıkları görüldü.

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Kepez ilçesinde Yeni Mahalle'deki bir parkta 7 kız öğrenci, ikili gruplar halinde saç saça, tekme, tokat kavga etti. Nedeni bilinmeyen kavgada yaşları 13 ile 15 arasında değişen ortaokul öğrencisi kızların birbirlerine vurma anları, cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir erkek öğrencinin, kavga eden kızları ayırmak yerine kavgayı görüntülemek için arkadaşına, "Orası sende, burası bende" diye bağırması, koşuşturma anı görüntülere yansıdı. Aynı erkek öğrencinin kavga eden kızların yerdeki bisikletin üzerine düşmemesi için "Çek bisikleti çek" sözleri dikkati çekti. Kavga eden kızların uzun süre ayrılmaması ve görüntü çeken kişinin, "Karışmayın" sözleri de kameraya yansıdı.

Antalya'da 7 Kasım günü Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde Vali Saim Çotur Ortaokulu'ndaki kızlar arasında çıkan saç saça kavga görüntüleri sosyal medyada yer almış ve büyük tepki çekmişti.

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#Antalya#Lise#Kavga

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