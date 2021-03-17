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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 20:42 | Son Güncelleme:

Antalya'da ormanlık alanda çürümüş erkek cesedi bulundu

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Antalya'da ormanlık alanda çürümüş erkek cesedi bulundu

Antalya'da ormanlık alanda çürümüş halde bir erkek cesedi bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda kafatası olduğunu fark eden bir vatandaş, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, çürüdüğü belirlenen ceset üzerinde M.E'ye (88) ait kimlik kartı bulundu.
"Düşmeye bağlı vefat etmiş" olabileceği üzerinde durulan kişinin, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti Antalya Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

M.E'nin, 19 Aralık 2019'tan beri kayıp olduğu belirlendi.

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