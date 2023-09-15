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Antalya'da korkunç olay! Uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

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#ANTALYA#Alanya#Cinayet
Antalyada korkunç olay Uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 10:45

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta Mustafa Turaç boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Mustafa Turaç'ın ölüm haberini alıp, olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın arka koltuğunda ceset buldu. Bölgeye gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede, cesedin Mustafa Turaç'a ait olduğunu belirledi.

Antalyada korkunç olay Uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Mustafa Turaç'ın ölüm haberini alıp, olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Turaç’ın cenazesi, savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalyada korkunç olay Uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

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#ANTALYA#Alanya#Cinayet

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