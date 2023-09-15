Antalya'da korkunç olay! Uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

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Olay, dün akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın arka koltuğunda ceset buldu. Bölgeye gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede, cesedin Mustafa Turaç'a ait olduğunu belirledi.

Araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Mustafa Turaç'ın ölüm haberini alıp, olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Turaç’ın cenazesi, savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.