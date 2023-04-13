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Antalya'da korkunç anlar: Tele konan kuşları kovmak isterken akıma kapıldılar

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#ANTALYA#Elektrik Akımı#KUŞ
Antalyada korkunç anlar: Tele konan kuşları kovmak isterken akıma kapıldılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 10:09

Antalya’da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi, akıma kapıldı. Gençlerden birisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki arkadaş elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak istedi.

Gençler uzun bir sopayla tele vurdukları anda akıma kapıldı. İsimleri Y. K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.

Tele konan kuşları kovmak isterken akıma kapıldılar
daha fazla video içinTele konan kuşları kovmak isterken akıma kapıldılar
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#ANTALYA#Elektrik Akımı#KUŞ

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