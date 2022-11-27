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Antalya'da kayıp Seda Nur Uludağ 3 gündür aranıyor

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#Antalya#Seda Nur Uludağ#Gazipaşa
Antalyada kayıp Seda Nur Uludağ 3 gündür aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 14:06

Antalya'da 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Seda Nur Uludağ’ı (21) arama çalışmaları sürüyor. Koru Mahallesi'ndeki sahilden başlanarak Selinus ve Kahyalar sahiline kadar olan bölümde dalgıç timi su altında, AFAD ve İHH ekipleri de hem karadan hem dronla havadan çalışma yürütüyor.

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Gazipaşa ilçesi, Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu.

Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı. Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, önceki gün arama çalışması başlattı.

Antalyada kayıp Seda Nur Uludağ 3 gündür aranıyor

Ekipler, dün Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur’a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu. Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı.

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Antalyada kayıp Seda Nur Uludağ 3 gündür aranıyor

Bugün de devam eden arama çalışmaları kapsamında Koru Mahallesi'ndeki sahilden başlanarak Selinus ve Kahyalar sahiline kadar olan bölümde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç timi su altında AFAD ve İHH ekipleri de hem karadan hem dronla havadan arama çalışması yaptı.

Antalyada kayıp Seda Nur Uludağ 3 gündür aranıyor

NASIL OLDUĞUNU SORAN ARKADAŞINA 'AKŞAM DUYARSIN' DEMİŞ

Öte yandan Seda Nur Uludağ'ın dün pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi. Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da "Akşam duyarsın" dediği öne sürüldü. 

Antalyada kayıp Seda Nur Uludağ 3 gündür aranıyor

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#Antalya#Seda Nur Uludağ#Gazipaşa

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