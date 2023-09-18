Antalya'da kayıp olarak aranan Durkadın Aksoy uyurken bulundu

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Finike'nin Arif Mahallesi'nde oturan Mustafa Aksoy (55), jandarmaya müracaat edip, annesi Durkadın Aksoy'un 17 Eylül'de saat 06.30 sıralarında, kimseye bildirmeden evden çıktığını ve dönmediğini, kendisinden haber alınamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası nöbetçi savcıya bilgi veren Finike Jandarma Komutanlığı ve Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA EKİP ARIYOR

En son Finike Antik Kenti yakınlarında görüldüğü tespit edilen Durkadın Aksoy'un bulunması için ekiplerin aramalarını sürdürdüğü öğrenildi. Karadan ve havadan süren aramalarda Aydın'dan 1 İHA ve Cayrokopter'in çalışmalara dahil edildiği, Kemer'den komandolar, Antalya'dan JAK (Jandarma Arama Kurtarma), AFAD, AKUT, MAKSAT, İHH ve ANDA'dan ekiplerin yer aldığı ancak şu ana kadar Durkadın Aksoy'un izine rastlanılamadığı kaydedildi.

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UYURKEN BULUNDU

Antalya'nın Finike ilçesinde, dün sabah evden ayrılıp kaybolan Durkadın Aksoy bulundu. Yakınlarının yanı sıra çok sayıda ekip tarafından arama çalışması yapılan Durkadın Aksoy, saat 14.00 sıralarında evin yakınlarındaki bir noktada uyurken bulundu.

Aramalara katılan cayrokopterin gösterdiği noktada Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, Kemer Asayiş Komando Timleri, İz Takip ve Kadavra Köpek Timleri, Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, AFAD, ANDA, AKUT, MAKSAT, İHH ekipleri ile sürdürülen çalışma sonucunda Durkadın Aksoy'a ulaşıldı. Sağlık durumu iyi, bilinci açık vaziyette bulunan Durkadın Aksoy, kontrol amacıyla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durkadın Aksoy'un bulunduğu haberini alan yakınları büyük mutluluk yaşadı. (DHA)