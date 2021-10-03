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Antalya'da ilginç olay! İtfaiye ekipleri müdahale etti

#Antalya#Bayrak#İtfaiye
Antalyada ilginç olay İtfaiye ekipleri müdahale etti

Antalya'da 5'inci kat balkonunda asılı, ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı itfaiye ekiplerince indirildi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Şelale Mahallesi 7471 Sokak'taki 10 katlı binanın 5'inci katındaki Türk bayrağının yırtıldığı ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Boş dairenin sahibine ulaşamayan ekipler, Antalya İtfaiyesi'nden yardım istedi. Belirtilen adrese sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, alt kattaki dairenin balkonundan sopayla bayrağı indirmek istedi ancak başarılı olamadı. Gelen merdivenli itfaiye ekibi ise 5'inci kata çıkarak yırtılan bayrağı özenle indirdi. Bayrağın ay ve yıldızının kesildiği belirtildi.

Polise ihbarda bulunan Pınar Çalışır "Annem, burada yaşıyor. Misafirliğe gelmiştim. Dün sabah saatlerinde apartmanın 5'inci katında asılı cisim dikkatimi çekti. Dikkatli baktığımda Türk bayrağı olduğunu, ay ve yıldızının kesildiğini fark ettim. Öyle olduğuna kanaat getirince de polise ihbarda bulundum. Bu daire boşmuş. Daha önce mutlaka birileri oturmuş olmalı ki, maalesef böyle bir şey yapılmış" dedi.

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#Antalya#Bayrak#İtfaiye