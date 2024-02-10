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Antalya'da hava sıcaklığı yaz günlerini aratmıyor... Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk

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#ANTALYA#Konyaaltı Sahili#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 14:49

Türkiye'nin birçok yerinde kar ve soğuk etkili olurken Antalya'da hava, yaz günlerini aratmıyor. Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ve kentte yaşayanlar Konyaaltı Sahili'ne gitti. Ancak Meteoroloji verilerine göre, kentte yarından itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.

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Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı yaz günlerini aratmıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentteki hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 50'yi gördüğü Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ve kentte yaşayanlar Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Bazıları denize girerek yüzmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar sahilde güneşlendi. Su sporları yapan turistler kanolarıyla denizin ve sıcak havanın keyfini sürerken falezlerin bulunduğu yerdeki kayanın üzerinden de bir grup genç denize atlayıp yüzdü.

Meteoroloji verilerine göre, kentte yarından itibaren çarşamba gününe kadar sağanağın etkili olacağı bildirildi. 

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#ANTALYA#Konyaaltı Sahili#Meteoroloji

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