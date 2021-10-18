Antalya’da ‘güvenli turizm’ aşısı tuttu

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Koronavirüs salgını en fazla seyahat ve turizm endüstrisini etkiledi. Türkiye turizminin başkenti sayılan Antalya’da 2019 yılında günlük, aylık ve yıllık rekorlar kırılmış, toplam 94.1 milyon geceleme yapılmıştı.

Antalya o yıl 5 milyon 582 bin Rus, 2 milyon 653 bin Alman turist ağırladı ve toplamda 15 milyon 644 bin yabancı turistle Türkiye rekoru kırdı.



2020 yılına 20 milyon yabancı turist hedefiyle başlayan Antalya, pandeminin etkisiyle sadece 3 milyon 435 bin turist ağırlayabildi. Peki, güvenli turizm (Safe Tourism) uygulamalarının damga vurduğu 2021 yılının dokuz aylık dönemi Türkiye turizmi açısından nasıl geçti? Aşılama ve güvenli turizm uygulamaları turizm rakamlarına nasıl yansıdı? Gelen rakamlar sevindirici:

TOPLAMDA 16 MİLYON TURİST

Türkiye, bu yılın ilk dokuz ayında toplam 16 milyon yabancı turist ağırladı. Sektörün ana pazar olarak gördüğü Rusya ve Almanya’dan gelen turistlerin büyük bölümü tatil için Antalya’yı tercih etti.

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2.7 milyon Rus, 1.1 milyon Ukraynalı, 880 bin Alman tatil için Türkiye turizminin başkenti Antalya’yı seçti. Toplam turist sayısı ise 7 milyon sınırına ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 173 artış yaşandı.

1.5 KAT BÜYÜMÜŞ OLACAK

2020 yılında pandemi nedeniyle yalnızca 3.5 milyon turist ağırlayan Antalya’nın, aşılama ve Güvenli Turizm Sertifikası uygulamaları ile 2021 yılı sonuna kadar 9 milyon turist ağırlaması bekleniyor. Bu başarılırsa Antalya geçen yıla oranla 1.5 kat daha fazla yabancı turisti ağırlamış olacak.

RAKİPLERE FARK ATTI

TURİZM sektörünün pandemiye karşı aldığı önlemler ve sonuçlarını Hürriyet için değerlendiren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, özel sektör ve kamu kurumlarının ortak yürüttüğü çalışmaların 2021’de meyvesini verdiğini söyledi.

2020 yılının sektör için çok zor geçtiğini vurgulayan Yağcı, şöyle devam etti: “Türkiye’de 75 milyon, Antalya’da 20 milyon turist hedefiyle başladığımız bir yıl bir anda kâbusa dönüştü. Türk turizmcisi daha önce birçok kriz gördü. Ama bu krizler bölgeleri ya da sadece ülkeleri kapsıyordu. Bu sefer tüm dünya krizin içine girmişti. 100 yıl önce yaşanan İspanyol gribi salgınını 100 yıl sonra tekrar yaşıyorduk.

GÜVENLİ TURİZM İMDADA YETİŞTİ

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Olayın büyüklüğü anlaşıldıktan sonra strateji geliştirdik. Önce tesislerin ve çalışanların sorunlarını çözmemiz gerekiyordu. Bu dönemde kısa çalışma uygulaması, krediler ve vergi destekleri ile rahatladık. İlk şoku bu sayede atlattık. Salgının kabul edilmesiyle işe nasıl başlayacağımızı düşünmeye başladık. Ve önümüze güvenli turizmi (Safe Tourism) içine alan Güvenli Turizm Sertifikası çıktı.

Süreç o kadar iyi yönetildi ki otellerin hiçbiri açılamaz denilen bir dönemde biz sadece Antalya’da 3.5 milyon yabancı turist karşıladık. Aldığımız önlemlerin uygulanabilirliğini ve karşılığının olduğunu tüm dünyaya ve tüm pazarlara göstermiş olduk.

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2021 yılında sertifika kadar aşı çalışmaları ve aşının yaygınlaşmasının sektör açısından ne kadar önemli olduğunu gördük. Nisan ayında sektör çalışanlarımız aşılandı. Sertifika ve aşı birleşince güvenli tatil imajımız en yüksek seviyeye ulaştı ve kaynak pazarlarda turizm hareketinin başladığını gördük. 20 Haziran tarihinde ise sezon tam anlamıyla açıldı.



Türkiye’nin rakibi olarak görülen, Antalya’ya en yakın destinasyon İspanya Balear Adaları. Orayı 3 milyon 883 bin kişi tercih etmiş. Antalya ise rakibine yaklaşık yüzde 40 fark attı. Gelen veriler yılı 9 milyonla kapatabileceğimizi gösteriyor. Antalya şu anda ‘V’ şeklinde bir büyüme yaşıyor.”

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2022 SATIŞLARI ÇOK İYİ

Rus ve İngiliz heyetlerinin Türkiye’den memnun ayrıldığını anlatan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, “Heyetler gitti hava trafiği açıldı. Turizm çalışanları kurallara sahip çıktı. Sanki yıllardır pandemi varmış gibi çalıştılar. 2022 ön satışlarının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük bir sürpriz olmaz ise 2022’de 2019 rakamlarına doğru yol alırız. Bu rakamlar kendinden olmadı. Bizim haziranda yaptıklarımızı rakiplerimiz ağustos ayında uygulamaya başladı” diye konuştu.

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İBİZA’YI GEÇTİ

Antalya’nın 7 milyon turist sayısına ulaştığı bu yılın aynı döneminde Türkiye’nin rakibi olarak görülen, Antalya’ya en yakın destinasyon İspanya Balear Adaları’nı (Mayorka, Minorka, İbiza, Cabrera, Formentera) 3 milyon 883 bin turist ziyaret etti.

PANDEMİ ÖNCESİ VE SONRASI

2019 yabancı turist: 15 milyon 644 bin

2020 hedefi: 20 milyon yabancı turist

2020 yabancı turist (pandemi dönemi): 3 milyon 435 bin

2021’de sekiz aylık dönem: 7 milyon 16 bin (Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 173 artış yaşandı)

2021 hedefi: 9 milyon yabancı turist

GÜVENLİ TURİZM UYGULAMALARI OTEL MALİYETE NASIL YANSIDI?

2019: Temizlik maliyeti/müşteri malzemesi: 2 milyon TL

2020: Temizlik maliyeti/müşteri malzemesi: 939 bin TL (pandemi dönemi)

2021: Temizlik maliyeti/müşteri malzemesi: 2 milyon 784 bin TL (pandemi dönemi)

Temizlik maliyeti 2019/2021 arası artış: Yüzde 39

Müşteri malzemesi 2019/2021 arası artış: Yüzde 38

Not: 5 yıldızlı otel verilerine göre