×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da faciadan dönüldü! Bir uçak daha gövdesi üzerine iniş yaptı... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Alanya#Uçak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 12:22

İstanbul Havalimanı'nda dün kargo uçağının gövdesi üzerine iniş yapması sonrası facianın eşiğinden dönülürken bugün de Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda büyük bir tehlike yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişinin ardından lastiğinin patlaması sonucu ön dikmesinin hasar aldığını, 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

ALANYA- Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının ön lastiği patladı. Ön dikme üzerine iniş yapabilen uçakta hasar oluşurken, 184 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi.

Corendon Hava Yolları’na ait Köln- Gazipaşa uçuşunu yapan 9H-TJF tescilli Boeing 738 uçağının Gazipaşa Havalimanı’na inişinde ön lastiği patladı. Saat 11.00 sıralarındaki iniş sırasında lastiğinin patlaması sonrası uçak, ön dikme üzerine iniş yaptı. 184 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmazken, ön dikmede hasar oluştu.

Antalyada faciadan dönüldü Bir uçak daha gövdesi üzerine iniş yaptı... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ilk açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Haberin Devamı

"09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir.

Antalyada faciadan dönüldü Bir uçak daha gövdesi üzerine iniş yaptı... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ilk açıklama

İlk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır" denildi.

Gözden Kaçmasınİstanbul Havalimanında kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptıİstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Alanya#Uçak

BAKMADAN GEÇME!