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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) -
Haber Giriş: 27.07.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Antalya'da doktor Mert Şimşek'in acı ölümü! Gözyaşları sel oldu

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Antalya'da doktor Mert Şimşek'in acı ölümü! Gözyaşları sel oldu

Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Mert Şimşek'in (35) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Şimşek'in yakınları gözyaşı dökerken, yaralı doktor eşinin tedavisi devam ediyor.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Korkuteli- Antalya kara yolunun Tahtalı Beli mevkisinde meydana geldi. 06 AS 0647 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Şarampole girerek yaklaşık 50 metre savrulan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtu. Kazada, Ankara'dan tatil için Antalya'ya gelen doktor çift Aslıhan Ensari Şimşek ile Mert Şimşek yaralandı.

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Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Şimşek çifti için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan çiftten Mert Şimşek, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslıhan Ensari Şimşek'in tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Antalyada doktor Mert Şimşekin acı ölümü Gözyaşları sel oldu

Mert Şimşek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazenin alınması sırasında yakınları gözyaşı döktü. Şimşek'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

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