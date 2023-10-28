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Antalya'da denizde 100'üncü yıl kutlaması

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#Cumhuriyet#Antalya#100Yıl
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 15:27

Antalya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla süslenen onlarca deniz aracı, Konyaaltı Sahili'nde gösteri yaptı. Teknelerin su takı yaptığı gösteriye helikopter ve uçaklar da eşlik etti.

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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yurt genelinde farklı etkinliklerle kutlanıyor. Antalya'da kent merkezinde protokol tarafından etkinlikler gerçekleştirilirken, şehrin farklı noktalarında da alternatif etkinlikler yapılıyor. Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'ndan ve Balıkçı Barınağı'ndan ayrılan tekne, bot, jet-ski, yelkenli gibi deniz araçları Konyaaltı Sahili açıklarında gösteri düzenledi. Türk bayrakları ile süslenen deniz araçları korna çalıp su takı yaptı.

Antalyada denizde 100üncü yıl kutlaması

Deniz araçlarına polis, Sahil Güvenlik ve Orman Bölge Müdürlüğü helikopterleriyle birlikte Karain Havaalanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumu uçakları da eşlik etti. Uzun süre marşların çalındığı, meşalelerin yakıldığı gösterileri karadan da çok sayıda kişi takip etti. Vatandaşlar, cep telefonları ile hatıra fotoğrafları çekti.

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Antalyada denizde 100üncü yıl kutlaması

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#Cumhuriyet#Antalya#100Yıl

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