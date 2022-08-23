Antalya’da da zehirlediler

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20’si yavru 25 köpek ise ortadan kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLLE GELMİŞLER

Antalya Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile ölü bulunan köpeklerden örnekler alındı, mahalleli tarafından bulunan kemik ve cerrahi eldivenler de inceleme için toplandı. Civarda bulunan kamera kayıtları da incelemeye alındı.

Mahallede yaşayan Erkan Er, “Bizim her bölgede hayvanları besleyen arkadaşlarımız var. Besleme işini yaptıktan sonra evine giden arkadaşımız bir arabanın geldiğini görüyor. Kontrol etmeye indiğinde hayvanların hiçbirini bulamıyor. Yetkililer artık bu işe bir çözüm bulsun. Kim yaptıysa, bulsunlar. Buradan yalvarıyoruz” diye konuştu.

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Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu’ndan avukat Çağla İlknur da “Bu eylemleri yapan kişilerin en ağır şekilde ceza alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.