Köpek katliamlarıyla suçlanan Havrita haritadan silindi

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Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Havrita’nın internet sitesi ve twitter adresine erişim engeli getirdi. Havrita’nın internet sitesi kapandı. Ankara’da faaliyet gösteren Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği adına avukat Muhammed Yusuf Damnalı dün Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak Havrita’ya erişim engeli talep etti. Muhammed Yusuf Damnalı, sitede müvekkillerine saldırı mahiyetinde ifade ve görüntülerin kullanıldığını iddia etti. Talebi değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği Havrita’nın internet sitesi ve twitter adresine erişim engeli getirdi.

ADALET YERİNİ BULDU

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği, ‘pawguard’ adlı sosyal medya hesabından #havritakapatıldı hashtag’i ile şu mesajı paylaştı: “Teşekkürler. Cuma günü ‘Türkiye’nin tüm vicdanını yitirmemiş insanlarına sesleniyoruz’ demiştik. Herkese çok teşekkür ederiz. Erişim engeli kararını alan yargıçlarımıza teşekkür ederiz. Adalet yerini buldu. Sıra tetikçilerinde. #sokakhayvanlarısahipsizdeğil.”

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‘SAHİBİ BEN DEĞİLİM’

Havrita-Başıboş Köpek Haritası'nın sözcüsü avukat Devrim Koçak yaptığı açıklamada "Arkadaşımız tamamen iyi niyetle, başıboş köpeklerin refahı ve insanların da başıboş köpekler nedeniyle zarar görmemesi için siteyi oluşturmuş. Garip iftiralar ortaya çıkınca bir ara verme kararı aldı" dedi.

Koçak, uygulama hakkında yaptığı açıklamaların ardından kendisine karşı da linç kampanyası başlatıldığını söyledi: “Havrita'nın sahibi ben değilim. Bu ülkede başıboş köpek sorunu var. Başıboş köpek sorunundan dolayı insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Parçalanarak köpek tarafından yenilen çocuklar var. Biz hayvanları seviyoruz, korumak zorundayız ama biz insanları da seviyoruz. Havrita'dan önce de bu ülkede köpekler zehirleniyordu, hatta belediyeler eliyle zehirleniyordu. Siteyi kuran kişi bu durumdan dolayı çok üzgün, iyi niyetle vefat eden çocuklar ve sömürülen hayvanlar için bu işe girmiş kişi.”

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BARODAN SUÇ DUYURUSU

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Hayvan Hakları Merkezi Koordinatörü Yasemin Babayiğit, Havrita ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Avukat Babayiğit, Hürriyet’e şunları söyledi: “Havrita, sokak hayvanlarının yer tespitini yaparak hayvan düşmanlarının o hayvanlara erişip onları ortadan kaldırma lüksünü ne yazık ki sağlayan, suç işlemeye aracılık eden ve ortam sağlayan kanuna aykırı oluşumdan ibarettir.Amaç o hayvanların yerini tespit etmek ve öldürmek.”