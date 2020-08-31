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AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 18:47 | Son Güncelleme:

Antalya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sülekler Mahallesi'nde Şengül Gün'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü, ev ise kullanılamaz hale geldi.

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