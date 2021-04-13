MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bıraktılar...
GeriGündem Antalya'da apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bıraktılar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Antalya'da apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bıraktılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bıraktılar...

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir apartmanda ilk teravih namazı, dairelerin kapıları açık bırakılarak sesini duydukları komşuları imamın eşliğinde kılındı.

Merkez Mahallesi Tuba Sitesi'ndeki 10 daireli apartmanın sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla camilerde teravih namazının kılınmayacak olması nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak birlikte namazlarını eda etmenin yolunu buldu.

Apartmanın birinci katında oturan İmam Basri İşbilir, yatsı vaktinin gelmesiyle dairesinden çıkarak merdiven boşluğunda ezan okudu. Ezanı duyan apartman sakinleri dairelerinin kapılarını açıp, İşbilir'in sesini duyabilecekleri noktaya seccadelerini serdi.

Antalyada apartmanda teravih namazı Kapıları açık bıraktılar...

İşbilir de kendi dairesinin kapısını açık bırakarak yüksek sesle komşularına yatsı ve ilk teravih namazını kıldırdı.

İmam İşbilir, gazetecilere, daha önce evde cemaatle namaz kıldıklarını ancak birbirini görmeden komşularıyla ilk kez namaz kıldıklarını söyledi.

RAMAZAN BOYUNCA NAMAZLARINI BU SİSTEMLE KILACAKLAR

Ramazan boyunca namazları bu sistemle kılmayı planladıklarını anlatan İşbilir, sesini duyurabildiği herkesin cemaate katılabileceğini ifade etti.

Zonguldakta yerin 250 metre altında ilk sahur
Zonguldak'ta yerin 250 metre altında ilk sahur

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi