MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da akılalmaz olay! Kaza yapan araç ikiye bölündü
GeriGündem Antalya'da akılalmaz olay! Kaza yapan araç ikiye bölündü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Adem DURMAZ - DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 21:17 | Son Güncelleme:

Antalya'da akılalmaz olay! Kaza yapan araç ikiye bölündü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da akılalmaz olay! Kaza yapan araç ikiye bölündü
Abone Olgoogle-news

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin ortadan ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Engin Hamza Cebi (37) yönetimindeki 34 CEJ 664 plakalı otomobille kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Süleyman Erdal (59) yönetimindeki 20 AY 313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Erdalın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Aracın ön kısmı bir tarafa, arka kısmı ise başka bir tarafa savrulurken, diğer otomobil ise yan yatarak durabildi.

Antalyada akılalmaz olay Kaza yapan araç ikiye bölündü

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ortadan bölünen otomobildeki Süleyman Erdal ile yanında bulunan Fatih Çetin (63) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğer sürücü Engin Hamza Cebi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi